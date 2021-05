Inter, Marotta: «Futuro? Sono ottimista, ma ora gustiamoci questa giornata»

Giuseppe Marotta ha parlato prima di Inter-Udinese

Ai microfoni di Dazn ha parlato il d.s. dell’Inter Beppe Marotta, ecco le sue parole nel giorno della festa Scudetto.

«Una sensazione agrodolce, festeggiare è bellissimo ma possiamo solo parzialmente perché i tifosi sono fuori. Non posso vederci alzare la coppa scudetto. Ogni vittoria è grande gioia, con l’Inter è qualcosa di indimenticabile per me e per tutti, è frutto di sacrificio e lavoro di squadra, mister e società. essere campioni d’Italia non è banale ma essere i più bravi. Sono ottimista, vogliamo gustare questa giornata e da domani entriamo nella nuova stagione nell’interesse dell’Inter e dei suoi professionisti, abbiamo tanto ottimismo».