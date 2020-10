Inter, Marotta: «Juve-Napoli denuncia una situazione di precarietà»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della gara contro la Lazio. Le sue parole anche su Juve-Napoli

Beppe Marotta, ai microfoni di DAZN, ha parlato prima della gara con la Lazio. Ecco le sue parole.

INTER – «Abbiamo trascorso insieme un anno, ci ha portato ad avere più credibilitià. Ci sentiamo più rafforzati».

JUVE NAPOLI – «L’anno scorso abbiamo concluso una stagione anomala, quest’anno ne è cominciata un’altra: non conosco le dinamiche per cui non mi azzardo a valutazioni. Abbiamo un obiettivo prioritario, la tutela della salute dei tesserati: esiste un protocollo concordato con il Ministero della Salute che regola lo svolgimento delle gare. Questa situazione può denunciare una situazione di precarietà: bisogna conoscere bene le dinamiche e valutare attentamente».

MERCATO – «Questo calciomercato è stato vissuto all’insegna della contrazione economica e finanziaria in tutta Europa. Anche noi non abbiamo fatto operazioni eclatanti. Nainggolan? Mai trattenere un giocatore che vuole andare via. Valuteremo con tutte le componenti del club».