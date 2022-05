Inter, Marotta: «Milan? Guardiamo all’Udinese, non temo ripercussioni»

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha preso la parola a DAZN prima della partita contro l’Udinese

VITTORIA MILAN «Intanto guardiamo la partita di oggi come un’esame da superare, noi puntiamo sempre al massimo. Le considerazioni magari le lasciamo alla fine»

INCONTRO «Noi siamo sempre con la squadra, non sono serviti incontri particolari, abbiamo dimenticato Bologna e siamo tutti concentrati su questo impegno molto duro. Sappiamo che è un’altra sfida complicata. Non temo ripercussioni, siamo tutti abituati a vivere in modo altalenante questo campionato. Siamo tutti grandi e vaccinati, non serve scoramento dopo una sconfitta, dobbiamo sempre essere motivati e concentrati indifferentemente da quanto accaduto la partita prima»