Inter, Marotta: «Momento economico difficile, la società ne parlerà con i calciatori»

Giuseppe Marotta ha parlato prima di Inter-Sampdoria, concentrandosi anche sul momento economico-finanziario del club

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Sampdoria.

SCUDETTO – «Il mio sentimento è quello di tutti gli interisti. Un sentimento molto forte che ripaga tutto il lavoro fatto».

DIFFICOLTA – «Oggi è un momento di grande festa per tutti. È giusto godercelo ed è giusto che Conte e tutti i protagonisti se lo godano. La prossima settimana saranno avviati i colloqui con i singoli calciatori per sensibilizzarli in quello che è il momento economico e finanziario dell’Inter, e di tutto il mondo del calcio, a causa della pandemia. Sarà illustrata loro quella che è la fotografia di questo momento difficile».

FONDI – «L’Inter non ha fatto un voltafaccia ai fondi. Noi avevamo dato la disponibilità a trattare, poi c’è stata un’interruzione delle trattative. Ma si tratta comunque di uno strumento che può aiutare le squadre, ma bisognerà rinegoziare».