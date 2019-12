Inter, Marotta: «Serve dare continuità. Mercato? Non c’è ansia»

Il CEO dell’Inter, Beppe Marotta, parla a ridosso della gara contro la Roma: ecco le sue parole sulla partita e sul mercato

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a ridosso della partita tra Inter e Roma.

«Conta la prestazione più del risultato. Serve dare continuità. Siamo contenti di quanto messo alle spalle: un percorso di crescita che ci ha portato in alto, vogliamo continuare su questa strada. Il mercato? Non siamo in una situazione d’ansia. Vogliamo cogliere le opportunità, che devono essere migliori di quello che abbiamo».