Inter, massima allerta su Bastoni, Barella e Sensi: tamponi ogni 24 ore

Dopo i diversi casi di positività al Covi-19 nel ritiro della Nazionale italiana, l’Inter tiene sotto attenta osservazione Bastoni, Barella e Sensi

Dopo le positività al Covid-19 anche di Florenzi e Bernardeschi, c’è massima allerta tra i club che hanno avuto calciatori impegni con la Nazionale italiana. Tra questi c’è anche l’Inter che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, tiene sotto stretta osservazione Barella, Bastoni e Sensi.

I tre si allenano con il gruppo nerazzurro, ma non pranzano né si spogliano con la squadra. Inoltre per loro sarebbe anche in programma un tampone ogni 24 ore.