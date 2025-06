Inter, operazione ringiovanimento: Hojlund, Bonny le priorità in attacco; la richiesta di Chivu per la difesa

Inter, nuova linea verde sul mercato: va abbassata l’età media della rosa: ecco i primi obiettivi dei nerazzurri, Hojlund Bonny e…

Rasmus Hojlund pubblicamente si dice pronto a restare al Manchester United fino al 2030, ma le dinamiche di mercato, come riportato da la Gazzetta dello Sport, raccontano altro. L’attaccante danese ha già aperto al trasferimento all’Inter, tramite i suoi agenti, in un incontro recente con i dirigenti nerazzurri. La trattativa è viva, anche se lo scoglio resta la formula: l’Inter spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre lo United vuole una cessione definitiva o almeno un obbligo di riscatto, con una valutazione di circa 45 milioni di euro. Hojlund è il primo nome nella lista nerazzurra per rinforzare l’attacco, il profilo ideale da affiancare a Lautaro e Thuram per completare la rotazione offensiva. Ora l’Inter spera proprio nella volontà del giocatore per sbloccare l’operazione. I tempi non sono ancora maturi, ma l’attenzione resta altissima.

Nel frattempo, il direttore sportivo Piero Ausilio lavora su altri due obiettivi del Parma: Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, richiesti espressamente da Chivu, nuovo tecnico del club emiliano e uomo di casa Inter. Bonny, attaccante giovane e potente, è considerato un potenziale rinforzo già utile per il Mondiale per Club, con l’Inter pronta a tentare un affondo nelle prossime ore. Il Parma però chiede 25 milioni e non ha urgenza di vendere. Discorso simile per Leoni, difensore centrale classe 2006, già nel mirino dell’Inter la scorsa estate: il club gialloblù lo valuta 20 milioni. La strategia nerazzurra è chiara: ringiovanire la rosa, soprattutto in difesa, dove i futuri di Acerbi e Bisseck sono in bilico. In attacco e retroguardia, l’Inter si muove con decisione, alla ricerca di profili futuribili ma già pronti al salto.