Inter Milan, previsto RECORD d'incasso per il derby

Ci si aspetta un derby Inter Milan da record per la prima volta di Paulo Fonseca contro Simone Inzaghi

Il derby Inter Milan è già nella testa dei tifosi. Mancano ancora alcune partite, ma come spiega Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, c’è un clamoroso dato riguardo un record d’incasso per la Serie A.

PAROLE – «Gli 8.731 biglietti del settore ospiti per il derby del 22 settembre sono esauriti: sold out in poche ore, dalle 12 alla serata di ieri. Inter-Milan verso i 7 milioni di incasso, sarebbe il più alto di sempre in Serie A».