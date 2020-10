Inter-Milan, Lukaku e Ibrahimovic: amici ma non troppo

Il derby del 17 ottobre sarà l’occasione per rivedere uno contro l’altro Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

Gazzetta dello Sport questa settimana si è concentrata sul rapporto che lega Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

Il quotidiano riporta un aneddoto che risale ai tempi in cui i due erano compagni di squadra al Manchester United e lo svedese lanciò una scommessa all’attaccante belga offrendogli 50 sterline per ogni controllo di palla riuscito.

Seconda la versione dei fatti raccontata da Ibrahimovic, l’unico fra i due ad essersi esposto sulla vicenda, Lukaku non raccolse la scommessa per paura.

Tra i due attaccanti c’è grande rispetto ma le stoccate non sono mancate come quando Lukaku scrisse sui social «C’è un nuovo re in città…» dopo il derby vinto in rimonta per 4-2 lo scorso 9 febbraio.