Inter, Milito: «Che colpo Lukaku, cambia la Serie A!»

L’ex attaccante dell’Inter Milito ha parlato dell’ormai sicuro ritorno in nerazzurro di Lukaku

Diego Milito, storico ex attaccante dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’ormai certo ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku.

LUKAKU – «Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa».

DYBALA – «Lukaku è innamorato dell’Inter, mi sorprende più Dybala: dopo tanti anni alla Juve, sembrava destinato a concludere la carriera là. Mi ha colpito che sia stato lasciare andare, ma in nerazzurro lo vedo bene…. Sarebbe nel club giusto per azzerare e ripartire. E non cambierebbe campionato: conosce bene la A, non farebbe fatica. Squadra e tifosi lo accoglierebbero benissimo, la voglia di rivincita farebbe la differenza».

LUKAKU AMORE INTER – «Quando ti trovi bene in un posto, fai tutto per andare lì: ha fatto bene, ha scelto col cuore. Anche io nel 2007, pur avendo altre offerte, feci di tutto per tornare al Genoa. Certe cose le senti, capisci che un luogo è giusto per te, che ti rende felice. Anche a fine carriera sono tornato nel mio Racing contro tutto e tutti e ho vinto il campionato. Alla fine, conta solo il sentimento che provi per un club, come quello che prova Lukaku per l’Inter: Romelu lo ha dimostrato con i fatti».

ADDIO SKRINIAR – «Una grande perdita, ma l’Inter saprà sostituirlo. Sono contento, però, di vedere Handanovic un anno ancora: è un grandissimo portiere e una bravissima persona. Fa bene a non mollare. si giocherà il posto con Onana».