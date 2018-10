Inter, Milito torna sui suoi derby: «Ogni volta che vedevo il Milan segnavo»

El Principe Milito è stato intervistato sui suoi ricordi del derby della Madunina. Tanti gol, una tripletta e i complimenti a Icardi

Manca sempre meno all’attesissimo derby di Milano di domenica sera. InterTv ha così intervistato un grande protagonista dei derby del passato, Diego Alberto Milito. Queste le sue parole: «Il derby è sempre una partita diversa, speciale, che mi auguro l’Inter possa vincere facendo una grande partita. I derby sono tutti speciali a qualsiasi latitudine, ognuno ha le sue particolarità ma quello di Milano è uno dei più sentiti e visti nel mondo. Otto gol al Milan? Ero fortunato, ogni volta che lo incontravo segnavo, ma era importante la vittoria del gruppo e abbiamo vinto spesso. Sapendo che era una partita speciale ci mettevo massima concentrazione, sapevamo che ogni dettaglio avrebbe fatto la differenza. Una tripletta in un derby? È qualcosa di bello che mi rimarrà sempre nel cuore, non è mai facile fare tre gol in un derby e quando mi è capitato è stata una grande emozione».

El Principe Milito ha proseguito poi sul difficile calendario che attende i nerazzurri: «L’Inter ha ora un calendario durissimo con tante partite difficili. Ma può affrontarle tutte una alla volta dando il massimo e facendo grandi prestazioni perché è una grande squadra. Icardi è maturato molto, è un giocatore importante per l’Inter lo ha dimostrato e lo sta dimostrando, spero possa continuare su questa strada perché ha dato tanto all’Inter. Ritrovare tutti i compagni? Una grande emozione, un po’ invecchiati ma è bello abbiamo vissuto bei momenti insieme e ricordarli è sempre emozionante».