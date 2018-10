Milito e il derby: «Lo decide Lautaro Martinez, il futuro è suo»

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del derby della Madonnina contro il Milan e di Lautaro Martinez

Diego Milito incorona Lautaro Martinez. L’ex attaccante dell’Inter, dirigente del Racing che ha trattato la cessione del connazionale con i nerazzurri, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del derby e ha esaltato il classe ’97 interista: «Mi auguro che l’uomo decisivo del derby possa essere Lautaro Martinez. Lo conosco, è un ragazzo fantastico. Anche dall’altra parte ci sono grandi giocatori. Personalmente spero non sia nessuno del Milan, spero che vinca l’Inter. Ma il Milan è in grado di fermare i nerazzurri se non saranno concentrati. Tra i milanisti, se devo dire quelli che fanno più paura, citerei Higuain e Suso».

Milito ha poi analizzato il derby e ha parlato del suo derby più bello: «Il derby sarà una partita molto equilibrata. Sono sempre stati così, i derby. Sono partite uniche, particolari. Si vince con la concentrazione, con la grinta, più che con la classe sopraffina. Sono partite sempre molto chiuse e i particolari fanno la differenza, nel risultato. Il più bello per me? Il primo che ho fatto a San Siro. Il 4-0 è stato sicuramente uno dei più belli. Giocammo una grandissima gara». Non poteva mancare un commento sull’Inter del triplete: «Eravamo veramente un grandissimo gruppo. Non solo campioni, belle persone. Come giocatori eravamo un gruppo straordinario, avevamo un sogno: vincere la Champions. Io sono arrivato all’Inter e mi hanno fatto subito capire che l’obiettivo era vincere la coppa e questo abbiamo fatto. Mi sono sempre detto di essere stato fortunato a far parte di un gruppo straordinario».