Buffon, la RIVELAZIONE: «Roma, Barcellona e Atalanta: i miei no per la Juve»

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve, in cui rivela tutte le offerte che ha rifiutato in carriera per i bianconeri

Gianluigi Buffon, in una intervista a La Repubblica, ha rivelato tutte le offerte che aveva ricevuto in carriera e a cui aveva detto di no per rimanere alla Juve. Di seguito le sue parole

«Nel 2001, dal Parma, avevo quasi fatto con la Roma. Era questione di dettagli. Poi anche col Barcellona. Alla fine però sono andato alla Juve. Poi nel 2005 c’è stata una grandissima società straniera che mi voleva, ma non l’ho presa in considerazione. Nel 2011 stavo di nuovo andando alla Roma: mi chiamò Montali, mi piaceva e con la Juve s’era rotto qualcosa. Poi però arrivò Conte e impose la mia presenza. Quando dal Psg sono tornato alla Juve stavo per andare al Porto. Avevo già visto i voli, la città. E altre due volte sono stato vicinissimo all’Atalanta. La seconda avevo deciso. Ma alla Juve mi conoscono come le loro tasche. Fecero una riunione: c’eravamo io, Paratici, Pirlo. Che mi disse: Gigi, cavolo, è il primo anno che alleno, sono venuto sapendo che c’eri tu… Cosa potevo rispondergli?».