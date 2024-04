Bayern Monaco Real Madrid: dove vederla, orari e probabili formazioni

All’Allianz Arena andrà in scena la semifinale d’andata Champions League tra Bayern Monaco Real Madrid: le ultimissime e dove vedere il match

All’Allianz Arena andrà in scena la semifinale d’andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Entrambe le squadre hanno ottenuto l’accesso alla semifinale con eliminando le due inglesi rimanenti in coppa: i tedeschi con l’Arsenal, mentre gli spagnoli eliminando il Manchester City. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.

Orario e dove vederla

Bayern Monaco Real Madrid gara delle ore 21.00 di martedì 29 aprile. Verrà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251) e in chiaro su Canale 5. Per vedere la partita in streaming, per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV e su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.