Calciomercato Inter, ecco il terzo colpo: dopo Taremi e Zielinski c’è un nuovo rinforzo, le ULTIME

Calciomercato Inter, dopo Taremi e Zielinski i dirigenti nerazzurri preparano il terzo colpo della prossima sessione

Gli uomini del calciomercato dell’Inter si preparano a piazzare il terzo colpo per la prossima stagione, dopo gli arrivi a parametro zero di Taremi e Zielinski. In arrivo Bento! Il portiere dell’Athletico Paranaense, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, avrebbe già detto sì, accettando la meta nerazzurra e mettendo la beneamata in cima alle sue priorità. Lo aveva fatto già la scorsa estate, quando poi il club di Curitiba si oppose per trattenerlo per un’ulteriore stagione.

La voce è giunta alle orecchie dei dirigenti ad Appiano Gentile, così il club nerazzurro prepara le proprie mosse da usare quando si siederà al tavolo con i dirigenti del club brasiliano. Si farà leva proprio sulla volontà dell’estremo difensore per cercare di abbassare le richieste, portandole ad una cifra attorno ai 20 milioni di euro o meno, con l’aggiunta di qualche bonus più o meno raggiungibili.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM