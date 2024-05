Marsiglia, Longoria: «Riconoscente all’Atalanta, ho un RIMPIANTO per Gattuso…»

Le parole di Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, sulla stagione del club francese in vista della semifinale di Europa League

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della semifinale di Europa League contro l’Atalanta.

ATALANTA – «Non sono stupito, ho vissuto da vicino la passione della famiglia Percassi, era solo questione di tempo. Sarò sempre riconoscente all’Atalanta, mi ha dato una grande occasione quando ero giovanissimo. L’Italia è la mia seconda casa, ho lavorato anche nel Sassuolo e nella Juve. Ma ora conta il Marsiglia, non la mia storia».

EUROPA LEAGUE – «È speciale, non a caso siamo l’unico club francese ad aver vinto la Champions. Speriamo che il DNA faccia la differenza. Come il Siviglia? Magari: speriamo di farcela ma affrontiamo un avversario tosto, anche se giovedì toccherà con mano l’inferno del Velodrome».

GATTUSO – «Rino è un uomo vero, un gran lavoratore. Cosa non ha funzionato? È arrivato in un anno complicato e la Coppa d’Africa lo ha penalizzato. Ho il rimpianto di non averlo aiutato abbastanza».