Inter, Milito: «Lautaro può giocare in qualsiasi club, che intesa con Messi»

Diego Milito celebra le eccezionali qualità di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, commentando il suo possibile passaggio al Barcellona

Diego Milito spera che Lautaro Martinez continui a fare bene all’Inter, ma sarebbe contento per lui se decidesse di trasferirsi al Barcellona.

Ecco le sue dichiarazioni sul Toro a Infobae: «Lautaro onestamente può giocare in qualsiasi club del mondo. È un attaccante fantastico, un ragazzo eccezionale, che adoro moltissimo. Sono particolarmente felice per il presente. Penso che sia molto felice all’Inter, una delle squadre più grandi del mondo. Se dovesse andare al Barcellona gli augurerei il meglio. Lo vedrei sicuramente in quella squadra. Come può non giocare? Ovvio che può giocare al fianco di Messi: lo ha già fatto nella Nazionale, sicuramente avrebbe una buona intesa con lui al Barcellona».