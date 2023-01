Inter, Inzaghi punta sulle fasce e pensa anche alla LuLa

L’Inter questa sera giocherà in anticipo contro il Monza e Inzaghi ha un solo dubbio che riguarda l’attacco

Se per 10/11 la squadra è fatta, i nerazzurri devono ancora capire chi sarà il partner d’attacco di Lukaku. Un Dzeko in questa forma è difficile da tenere fuori, ma Lautaro è pronto a tornare a prendersi la maglia dal 1′. La LuLa è pronta a tornare insieme per la risalita dell’Inter. Sulle fasce non ha dubbi Inzaghi: Dimarco e Dumfries sono le ali giuste per far volare i nerazzurri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.