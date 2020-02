Rivelato il dato ufficiale sul numero dei tifosi presenti allo Stadio San Siro per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli

L’Inter e il Napoli si stanno contendendo un posto in finale di Coppa Italia nella sfida d’andata a San Siro. Lo stadio non ha registrato il “tutto esaurito”, ma questa sera si sono presentati ben 59.601 spettatori per assistere al match.

Entrambe le società hanno sottolineato quanto desiderino alzare il trofeo. Al momento il risultato è bloccato sullo 0-0.