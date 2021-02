Inter, nessuna multa per Vidal dopo la reazione alla sostituzione

Arturo Vidal non verrà punito dal tecnico dell’Inter Antonio Conte dopo la sua reazione al momento del cambio contro la Juventus

Come riferito da Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal non verrà multato dall’Inter per la sua reazione al momento della sostituzione in Coppa Italia contro la Juventus.

Il cileno era stato sostituito alla mezz’ora del secondo tempo da Christian Eriksen lamentandosi vistosamente nei confronti del tecnico Antonio Conte. Un gesto che non sarà punito dall’allenatore nerazzurro.