Inter, non solo BC Partners: altri due fondi interessati al club nerazzurro

Secondo il Financial Times ci sarebbero altri due fondi interessati alle quote dell’Inter e non solo BC Partners

Non solo BC Partners. Secondo il Financial Times ci sarebbero altri due fondi interessati alle quote dell’Inter. Il prestigioso quotidiano economico scrive che l’Inter è in discussione per cedere la società a gruppi come “BC Partners ed EQT”, mentre al contempo le private equities stanno allargando le proprie holdings anche nel mondo del pallone.

Per il FT la valutazione fatta è di 900 milioni di euro, con Goldman Sachs come consulente per potenziali acquirenti. Le società come la svedese EQT e gli statunitensi Arctos Sports Partners sono quelle interessate anche se i londinesi di BC Partnes sono in fase più avanzata. Suning, Inter, Lionrock e BC Partners non hanno risposto subito alle richieste di commento, Arctos, EQT e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare.