Ottimismo in casa Inter in vista del match contro la Sampdoria. Inzaghi sorride anche per Sanchez, sulla via del recupero

C’è ottimismo in casa Inter sulle condizioni di Stefano Sensi che già ieri si è allenato ad Appiano Gentile con gli altri reduci dalle Nazionali in vista del match contro la Sampdoria. Tra oggi e domani si capirà se l’ex Sassuolo potrà essere della partita come scrive Tuttosport.

Arrivano buone nuove anche per Alexis Sanchez: il cileno è sulla via del recupero e mercoledì ha sostenuto l’intero allenamento insieme al resto del gruppo. C’è qualche chance di verdello già nella lista dei convocati per la trasferta di Genova.