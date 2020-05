Inter, nuovo prestito per Sanchez: c’è un ostacolo per i nerazzurri

L’Inter pensa al rinnovo del prestito di Alexis Sanchez: ostacolo ingaggio per l’attaccante del Manchester United

L’Inter potrebbe ribaltare ogni pronostico e rinnovare il prestito di Alexis Sanchez, nonostante la stagione dell’attaccante cileno (complice un lungo infortunio) sia stata alquanto deludente.

Il problema, come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, è legato all’ingaggio percepito dal calciatore pari a 12 milioni di euro netti all’anno. In favore del club nerazzurro c’è la volontà di Sanchez, che vorrebbe riscattarsi in Serie A.