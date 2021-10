Ten Hag reintegra in squadra Andre Onana e lo loda, sfuma il passaggio all’Inter?

Dopo l’infortunio di Marten Stekelenburg è stato reintegrato in prima squadra all’Ajax Andre Onana e sulla questione è tornato anche Erick ten Hag. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Nessuno è contento della situazione che si è creata con la squalifica. Ma non bisogna nemmeno essere ingenui: Andre è un portiere fantastico che ha dato molto all’Ajax ed è in buona forma. Per l’Ajax è importante avere a disposizione tante soluzioni e c’è spazio anche per Andre»