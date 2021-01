Inter, operatività limitata: il mercato è bloccato

La crisi economica dell’Inter blocca il mercato in entrata e potrebbe pesare anche su quello estivo

Difficilmente l’Inter riuscirà ad operare in entrata in questa finestra di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri, e non solo, stanno attraversando un periodo di crisi economica a causa della pandemia e fare acquisti sembra quasi impossibile. Tanto più che si starebbe già ai parametri zero da mettere sotto contratto in vista della prossima stagione.

Conte si trova nella personale Fase 3 dell’Inter. La prima cominciata proprio col suo arrivo a Milano e gli acquisti di Lukaku, Barella, Eriksen ed Hakimi. La seconda coincide con il famoso patto di Villa Bellini tra dirigenza e allenatore, fino ad arrivare a questa fase 3 fatta dalla crisi economica che mette in dubbi i rinforzi sul mercato.