Inter, parla Chivu: «In questo momento i nerazzurri hanno un’identità chiara. Prova a fare determinate cose con intensità»

Intervenuto nel prepartita di Parma‑Inter, Cristian Chivu ha introdotto così la sfida valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport e Dazn, ha analizzato le insidie del match e lo stato della sua squadra.

CHE INTER ASPETTARSI? – «L’Inter credo che in questo momento ha un’identità chiara. Prova a fare determinate cose con intensità, con ambizione e fiducia, non cambierà nemmeno stasera il nostro atteggiamento e la nostra idea»

CHE LAVORO SERVIRA’ OGGI CONTRO IL PARMA? – «L’atteggiamento nostro è quello. Una gara fatta di duelli, soprattutto quando si va a pressare, quando si vuole tenere la squadra alta. Una partita dove devi vincere i duelli»

EMOZIONI PER IL MIO RITORNO A PARMA – «Sono contento che con il nostro lavoro di quei 3 mesi intensi, una società come il Parma è riuscita a mantenere la categoria perché se lo merita. Vivere qua il calcio e questa città è bellissimo».

RITORNO A PARMA – «Tre mesi belli e intensi con raggiungimento dell’obiettivo perché credo per la bellezza di questa società, di questa città. Rimanere in Serie A e fare la massima categoria, se lo meritavano tutti»

SULLE ROTAZIONI – «È una scelta dove tutti devono essere coinvolti, dove tutti fanno vedere che la loro qualità, l’apporto a questa squadra in questa stagione. Non dimentichiamoci che abbiamo avuto solo due giorni di preparazione a queste gare domenica sera. Un po’ quando giochi a 72 ore sei condizionato qualche volta a fare dei cambi, ma non per questo, ma perché tutti i nostri calciatori se lo meritano, meritano di partire dall’inizio».

