Inter, Perisic può andar via già a gennaio: le ultime sul croato

L’Inter e Perisic potrebbero dirsi addio già a gennaio: le ultime sulla situazione dell’esterno croato

L’Inter si è ormai quasi rassegnata a perdere Ivan Perisic, non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno e voglioso di ricominciare a parametro zero in Germania.

Non una perdita a cuor leggero per i nerazzurri perché, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, l’esterno croato ha imparato il mestiere dell’esterno a tutta fascia: difficile, quindi, trovare qualcosa di meglio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al club nerazzurro non dispiacerebbe monetizzare il suo addio: in quel caso l’assalto a Kostic previsto per giugno potrebbe essere anticipato già a gennaio.

