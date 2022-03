Inter, piano Gosens: prima chance da titolare per il tedesco?

Simone Inzaghi pensa ad una maglia da titolare per Gosens. Il piano del tecnico nerazzurro per l’esterno tedesco

Il Torino o il match contro la Fiorentina potrebbe essere l’occasione giusta per vedere dal primo minuto Robin Gosens con la maglia dell’Inter.

Domenica contro i granata di Juric Perisic resta sempre favorito per una maglia da titolare, mentre nella successiva partita con i viola l’ex Atalanta potrebbe scendere in campo da titolare. Inzaghi punta a far mettere nelle gambe altri minuti importanti al tedesco nella sfida col ‘Toro’, per poi dargli eventualmente un’occasione la prossima settimana nella gara di San Siro contro la Fiorentina.