Inter, problemi per Barella in Nazionale: le condizioni

Ecco come sta Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Inzaghi e della Nazionale italiana di Spalletti

La Gazzetta dello Sport ha spiegato la situazione riguardante Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha un problema alla coscia e ora si aspetta di sapere i tempi di recupero per quanto riguarda l’ex Cagliari.

VERSO ITALIA FRANCIA- «Nonostante la qualificazione ai quarti di Nations League, Spalletti non schiererà un’Italia-2 domani contro la Francia. Qualche cambio però ci sarà, perché a Bruxelles la ripresa sul campo reso pesante dalla pioggia ha affaticato i muscoli e perché un paio di azzurri sono usciti acciaccati. Barella ha subito una contusione ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata oggi, nella seduta pomeridiana alla Pinetina (ieri allenamento defatigante dopo l’arrivo in tarda mattinata a Malpensa). La coppia di attaccanti sarà tutta nuova e anche Retegui riposerà: davanti spazio per Kean e Raspadori, in vantaggio su Maldini. Altro cambio possibile in cabina di regia con Locatelli per Rovella. Il ct però monitora le energie rimaste agli esterni: non va Escluso che uno tra Cambiaso (dentro Gatti con Di Lorenzo largo) e Dimarco (pronto Udogie) riposi»