Inter, i conti non tornano. I nomi dei due possibili sacrificati

L’Inter è in difficoltà economica e prepara gli addii di due giocatori fortemente voluti da Conte. Ecco di chi si tratta

Finita la festa (per ora), i dirigenti dell’Inter si sono seduti attorno ad un tavolo e hanno capito che i problemi finanziari ci sono ancora. La parola d’ordine per le prossime settimane sarà austerity. L’obiettivo è ridurre il monte ingaggi di 30-35 milioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina i due giocatori che potrebbero essere accompagnati alla porta sono Vidal e Sanchez. I due cileni guadagnano rispettivamente 6,5 e 7 milioni all’anno e tra quelli che guadagnano di più sono quelli che hanno dato meno apporto al trionfo scudetto. Lo stesso vale per Vecino e Pinamonti, si cercheranno invece di trattenere tutti i big anche se Zhang è stato chiaro: pronti a scelte difficili per un bene superiore, l’Inter.