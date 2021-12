Inter, Raiola svela: «Era fatta per Thuram. Ecco perchè il trasferimento è saltato»

L’agente Mino Raiola ha svelato un retroscena sulla trattativa poteva portare l’esterno francese Marcus Thuram all’Inter

L’agente Mino Raiola, in una intervista ai microfoni di Sport 1, ha svelato un retroscena sulla trattativa che in estate avrebbe potuto portare Marcus Thuram all’Inter.

TRATTATIVA SFUMATA – «Marcus Thuram al ‘Gladbach è cresciuto enormemente e la scorsa estate la strada per lui era chiara, doveva andare all’estero. Tutto era pronto per il suo trasferimento all’Inter, poi però è arrivato l’infortunio e il trasferimento è saltato. Ora è pronto per tutti i principali club, sia in Inghilterra che in Germania, in Italia o in Francia. Può scegliere».