Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e sulla gestione di Chivu

Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo e vede il Bodo/Glimt: cosa filtra sulla sua convocazione e su quando Chivu lo farà tornare in campo

Il calvario è finalmente terminato. In casa Inter risuona una nota lieta che i tifosi e lo staff tecnico aspettavano da tempo: Denzel Dumfries, l’esplosivo laterale destro olandese noto per la sua fisicità prorompente e le poderose progressioni sulla fascia, è tornato ad allenarsi stabilmente con il resto dei compagni.

L’esterno era lontano dai campi di gioco dal 9 novembre 2025, quando un infortunio occorso durante il match di campionato contro la Lazio lo aveva costretto a un lungo stop forzato. Dopo oltre tre mesi di terapie e duro lavoro differenziato, la sua sagoma è tornata a correre sui prati del centro sportivo di Appiano Gentile sotto lo sguardo attento di Cristian Chivu. L’ex difensore romeno, protagonista dello storico Triplete nerazzurro e ora alla guida della prima squadra, ha accolto con favore il recupero di una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico dei nerazzurri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La strategia di Chivu: convocazione simbolica e rientro graduale

A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la notizia del rientro a pieno regime apra scenari interessanti per l’imminente impegno europeo. Domani sera, nella cornice di San Siro, i nerazzurri affronteranno il Bodo/Glimt in un match delicatissimo. Secondo le ultime indiscrezioni, Dumfries potrebbe strappare una convocazione che, tuttavia, avrebbe al momento un valore prevalentemente simbolico.

Si tratterebbe di un segnale forte per lo spogliatoio e per il giocatore stesso, un modo per fargli riassaporare l’atmosfera del pre-partita e il calore del pubblico dopo cento giorni di assenza forzata. Nonostante l’entusiasmo, la linea dello staff rimane improntata alla massima prudenza: Chivu, conscio dell’importanza dell’olandese per la volata finale della stagione, non intende rischiare ricadute. L’obiettivo è fargli accumulare minuti nelle gambe durante le prossime sessioni ad alta intensità per garantire quella spinta sulla corsia destra mancata nell’ultimo trimestre.