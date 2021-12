Inter, rimane viva l’ipotesi cessione quote da parte di Suning: i dettagli

Inter, il gruppo cinese Suning è in cerca di nuovi finanziatori per il club nerazzurro viste le tante difficoltà economiche

Suning è in cerca di nuovi finanziatori per l’Inter viste le tante difficoltà economiche che stanno passando. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo cinese sta lavorando con un advisor per esaminare una serie di possibili cessioni di attività nel tentativo di sostenere le sue finanze.

È stato misurato in modo informale l’interesse di potenziali investitori nel fornire nuovi finanziamenti a livello di equity per l’Inter sottolineando come Suning potrebbe avviare un processo formale per vendere una partecipazione nella società all’inizio del prossimo anno.