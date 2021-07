Inter, rinnovo Barella: Suning ha deciso il futuro del centrocampista

L’Inter ha inserito da tempo il nome di Nicolò Barella sotto la categoria incedibili: pronto il rinnovo per il centrocampista

Incedibile. Questo lo status di Nicolò Barella all’Inter. Come sottolinea gazzetta.it, nei mesi scorsi qualche sondaggio prestigioso non è mancato (soprattutto dalla Premier League e Bundesliga), ma Suning non ha mai preso neanche minimamente in considerazione l’eventualità della cessione.

Come privarsi di quello che i tifosi considerano il capitano del futuro? Un futuro che, prima o dopo, porterà Nicolò a rivedere anche il contratto.