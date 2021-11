Inter, rinnovo Dimarco: la firma entro la fine dell’anno. Cifre e dettagli

L’Inter sta per chiudere il rinnovo di contratto di Federico Dimarco: cifre e dettagli del nuovo accordo

Federico Dimarco è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Dopo quelli di Lautaro e Barella, il prossimo sarà quello dell’esterno cresciuto nel vivaio nerazzurro. Entro la fine dell’anno arriveranno le firme – spiega Il Corriere dello Sport – visto che l’intesa non è complicata da raggiungere: entrambe le parti vogliono chiudere in tempi brevi la vicenda.

Dimarco attualmente guadagna 600mila euro più bonus fino al 2023. Il nuovo contratto partirà da una base di 1.6 milioni di euro più bonus legati ai trofei conquistati dalla squadra. Come per Barella e Lautaro ci saranno dei piccoli “scatti” per adeguare annualmente il suo compenso. Problemi non ce ne saranno e l’ex Verona potrebbe trovarsi sotto l’albero di Natale un bel regalo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24