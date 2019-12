Inter, De Vrij: «Non sarà facile stasera. Dzeko? Uno dei più forti»

Il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij, parla poco prima di scendere in campo nella gara contro la Roma: ecco le sue parole

Stefan De Vrij è intervenuto ai microfoni di Inter Tv. Ecco le sue parole relative alla gara dei nerazzurri contro la Roma.

DE VRIJ – «La Roma sta facendo bene in campionato, ma anche noi stiamo offrendo delle prestazioni positive. Vogliamo giocare bene anche stasera: non sarà facile, ma ci crediamo. Vogliamo ottenere i tre punti. Dzeko? È uno degli attaccanti più forti in Italia: non so se giocherà o meno; in quest’ultimo caso, giocheranno un altro tipo di calcio».