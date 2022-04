Inter, Sacchi: «Brutto scivolone. A Inzaghi manca una cosa...»

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha commentato la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è tornato a parlare dell’Inter di Inzaghi, criticando il gioco dei nerazzurri anche dopo la sconfitta di Bologna:

SCIVOLONE – «Diciamo che ha fatto un brutto scivolone e che adesso deve risollevarsi in fretta per essere pronto per lo sprint finale. Nella prima mezz’ora contro il Bologna i nerazzurri hanno giocato benissimo, ma dopo il pareggio hanno cambiato fisionomia».

PIANO B – «L’Inter è una squadra che ha valori importanti. Inzaghi lo conosco bene, è un ragazzo adorabile e sta gestendo bene la situazione. A volte, però, i nerazzurri lasciano troppo il dominio del campo all’avversario. In questo modo si perde ottimismo, non ci si può basare soltanto sulle ripartenze. L’Inter ha una qualità tecnica superiore rispetto al Milan, e ha anche una maggiore esperienza, ma le manca l’interiorizzazione del gioco».

