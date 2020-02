Inter Sampdoria, dibattito sul recupero: la posizione di Ferrero

Il presidente della Sampdoria Ferrero si oppone alla volontà dell’Inter di recuperare la partita il 4 o 5 marzo

C’è grande attesa per la decisione sul recupero di Inter-Sampdoria, sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. I nerazzurri spingono per il 4 o 5 marzo.

Non è dello stesso avviso il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, il quale vorrebbe che la partita si disputasse il 20 maggio, prima data utile per l’Inter se arriverà in finale di Coppa Italia ed Europa League.