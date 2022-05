Inter, giocatori in lacrime sul prato di San Siro: Barella consola Dimarco

Inter Sampdoria, dopo la vittoria dei nerazzurri ma lo scudetto sfumato, Barella consola il compagno Dimarco

L’Inter vince contro la Sampdoria, ma non basta per lo scudetto. I giocatori nerazzurri sul prato di San Siro scoppiano in lacrime, soprattutto Dimarco e Lautaro.

L’esterno mancino è stato consolato da Barella, che è andato poi a rincuorare anche l’argentino scoppiato a piangere guardando la Curva Nord.