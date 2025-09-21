Inter Sassuolo 2-1, Chivu torna al successo in Serie A: ecco come è andata la partita

Inter Sassuolo 2-1, Chivu torna alla vittoria in Serie A: ecco cosa è successo nel corso del match. Il racconto della partita

L’Inter torna a sorridere in campionato superando il Sassuolo per 2-1 a San Siro nella quarta giornata di Serie A 2025-2026. Dopo le battute d’arresto contro Udinese e Juventus, i nerazzurri di Cristian Chivu ritrovano i tre punti grazie a una prestazione solida, pur soffrendo nel finale contro un Sassuolo mai domo.

La partita si sblocca al 14’, quando Federico Dimarco, sempre più leader tecnico della squadra, finalizza un’azione corale con un sinistro preciso che non lascia scampo a Muric. L’Inter prende in mano il pallino del gioco, gestendo il possesso e creando altre occasioni con Thuram ed Esposito, ma senza riuscire a chiudere subito la contesa. Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, prova a reagire affidandosi all’estro di Berardi, il più pericoloso dei suoi, ma fatica a rendersi incisivo negli ultimi metri.

Nella ripresa i ritmi calano leggermente, ma la gara si accende nel finale. All’81’ arriva il raddoppio nerazzurro in maniera rocambolesca: un cross di Carlos Augusto viene deviato maldestramente da Muharemovic nella propria porta, regalando il 2-0 all’Inter. Sembra il colpo del ko, ma tre minuti più tardi il Sassuolo accorcia con Walid Cheddira, bravo a sfruttare un assist di Berardi e a battere Martinez. Gli ultimi minuti diventano così un assalto neroverde, con l’Inter costretta a difendersi con ordine per non vanificare quanto costruito.

Il triplice fischio sancisce il 2-1 finale: l’Inter sale a quota 6 punti in classifica, ritrovando fiducia e continuità dopo le difficoltà iniziali. Chivu può sorridere per la prova di Dimarco, autentico trascinatore, mentre resta qualche ombra sulla tenuta difensiva nei momenti di pressione. Il Sassuolo, invece, incassa la terza sconfitta in quattro gare, ma mostra segnali incoraggianti grazie alla vivacità di Berardi e alla concretezza di Cheddira. Una sfida intensa, che conferma come la Serie A 2025-2026 sia già entrata nel vivo con equilibrio e sorprese.