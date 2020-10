Inter, senti Eriksen: «Non passerò in panchina tutto l’autunno»

Christian Eriksen mette le cose in chiaro dal ritiro della Danimarca: ecco le parole del centrocampista indirizzate a Conte

Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della nazionale danese. Le sue parole sulla stagione all’Inter.

«Di certo non spero che mi siederò in panchina tutto l’autunno. Almeno non è mia intenzione. Né spero che sia nelle intenzioni del club o dell’allenatore. Ci sarà un numero incredibile di partite in poco tempo, e ora abbiamo anche tre partite delle nazionali in pochi giorni. La Champions League inizia quando torniamo nei rispettivi club, quindi ci saranno molte partite da giocare, sono sicuro che probabilmente avrò i miei minuti».