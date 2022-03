Inter, senti Onana: «Ajax club fantastico, ma guardo già avanti»

André Onana, prossimo al passaggio all’Inter, ha parlato della scelta di lasciare l’Ajax. Le parole del portiere

Il post Handanovic è nelle sue mani. André Onana diventerà a Giugno il nuovo portiere dell’Inter. L’estremo difensore dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di ESPN del presente ma anche del futuro lontano da Amsterdam:

LE PAROLE – «Prima della mia squalifica, ero un giocatore importante qui. Ora devo ricoprire di nuovo quel ruolo. Ma non necessariamente a tutti i costi. Il club è sempre più grande dei singoli giocatori. Sono qui per aiutare la squadra. Per quanto posso. Darò tutto ogni giorno, in ogni allenamento. Spero che con il mio contributo contribuirò ai successi cui aspiriamo a fine stagione. In questo club sono diventato uno dei migliori portieri del mondo. È bello pensarci. Ma come dico sempre: guardare avanti è la cosa più importante. Quindi per me è importante partire da qui con buone sensazioni. Quando lascerò questa città, piangerò. Di sicuro. A pensarci ora, fa male. Non è facile lasciare il luogo in cui sei cresciuto come persona. Perché Amsterdam mi ha aiutato così tanto. Questo club è stato fantastico».