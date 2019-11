Inter, senti Stramaccioni: «Lo Slavia Praga sta nascendo tantissimo»

Inter, l’ex tecnico Andrea Stramaccioni pone sull’attenti i nerazzurri, impegnati nella sfida di Champions contro lo Slavia Praga

Andrea Stramaccioni parla della gara dell’Inter contro lo Slavia Praga. Ecco le sue parole in un’intervista a Tuttosport.

STRAMACCIONI – «Lo Slavia in questi tre anni ha costruito un’indiscussa leadership in ambito nazionale e sta crescendo tantissimo a livello europeo come dimostrano i risultati ottenuti pure un anno fa quando in Europa League è stato eliminato solo ai quarti dal Chelsea. Conte conosceva il loro valore dalla partita di andata, ma l’atteggiamento spregiudicato con cui lo Slavia è sceso in campo a San Siro forse ha sorpreso un po’ tutti».