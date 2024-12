Inter, la situazione di Barella dopo l'infortunio

Le ultime e gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista nerazzurro di Simone Inzaghi

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, sta recuperando dopo l’infortunio. In vista della prossima partita contro il Como, Inzaghi sembrerebbe orientato a panchina il proprio calciatore.

Questo in modo tale di riaverlo per la sfida da ex contro il Cagliari del 28 dicembre. A riportarlo è Sky Sport che aggiornato la situazione dopo il problema rimediato nel match contro la Lazio di campionato.