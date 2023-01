Inter-Skriniar, il centrale via già a gennaio? Le ultime

Dopo il rifiuto del rinnovo, Milan Skriniar potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio: il Psg è forte sul difensore e potrebbe pagare un indennizzo ai nerazzurri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però non sarebbero solo i parigini ad essere sulle tracce del difensore in scadenza a giugno. Proprio per questo dovesse lasciare Milano in questa sessione di mercato, l‘Inter avrebbe una piccola cifra dalla sua cessione anziché perderlo a zero poi a giugno.