Inter, stranieri rientrati a Milano. Sanchez ancora in Cile: ecco perché

Emergenza Coronavirus, stranieri dell’Inter rientrati a Milano per rispettare la quarantena: Alexis Sanchez ancora in Cile

Quasi tutti i calciatori dell’Inter che si trovavano all’estero hanno fatto rientro a Milano. Come riportato da gazzetta.it, soltanto Alexis Sanchez non si troverebbe nel capoluogo lombardo.

L’esterno d’attacco di Antonio Conte avrebbe chiesto infatti il permesso di rimanere più a lungo del dovuto in Cile per problemi familiari. Il nerazzurro dovrebbe riuscire a tornare in Italia entro lunedì o martedì.