Inter, su De Vrij il Villarreal e in entrata piace Schuurs

L’Inter sta già pensando al mercato per il futuro soprattutto in difesa: Skriniar al Psg, De Vrij più no che sì e con Acerbi da capire come evolverà la situazione con la Lazio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri stanno valutando i difensori per il futuro. In cima alla lista ci sarebbe Smalling della Roma che arriverebbe a zero, ma piace tanto anche Schuurs del Torino. Scalvini troppo caro per le casse dell’Inter in questo momento.