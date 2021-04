Inter, svolta con Oaktree? Accordo vicinissimo con Suning. I dettagli

Secondo l’autorevole Bloomberg l’Inter sarebbe vicina a chiudere un accordo con Oaktree: ecco i dettagli

Bloomberg si è occupata della difficile situazione finanziaria dell’Inter, chiarendo alcuni aspetti e dando gli ultimi aggiornamenti sulla cessione di Suning. Secondo l’agenzia di stampa BC Partners avrebbe abbandonato la trattativa per l’acquisizione dell’Inter perché dubbiosi sulla stabilità dei pagamenti cinesi a lungo termine.

Sempre secondo Bloomberg Suning sarebbe in trattative avanzate con il fondo americano Oaktree Capital Group, specializzato in strategie di investimento alternative. Zhang dovrebbe ottenere da Oaktree un finanziamento di circa 150 milioni di euro. Nell’ultimo mese le parti avrebbero avuto numerosi incontri e il fondo americano potrebbe addirittura diventare socio di minoranza, rilevando le quote di LionRock Capital.