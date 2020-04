Inter, Toldo: «Erede Handanovic? C’è ancora lui! E’ il migliore al mondo»

Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, incorona Handanovic come il miglior estremo difensore del mondo. Ecco le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport 24, Francesco Toldo ha rifiutato di parlare del possibile erede di Samir Handanovic tra i pali dell’Inter. Ecco le sue parole sullo sloveno.

«Chi potrebbe essere l’erede di Handanovic? Non rispondo, c’è ancora Handanovic. E’ ancora giovane, è il migliore al mondo, non perde un colpo, ha tenuto la squadra benissimo nonostante le polemiche e i cambi di proprietà e di compagni. Non vedo perché dovrebbero pensarci ora. E sono convinto che l’Inter quando ci penserà, ci metterà poco a scegliere».