Matteo Politano alla fine del primo tempo di Inter-Torino sottolinea come la squadra voleva ripartire dopo la sconfitta con il Sassuolo

L’Inter chiude il primo tempo della partita casalinga con il Torino in vantaggio di 2 a 0 grazie ai gol di Perisic e Skriniar. I nerazzurri sono decisamente più in palla rispetto alla sfida persa in trasferta con il Sassuolo dimostrando di aver recepito il messaggio della Curva Nord. I granata al momento non sembrano invece in grado di recuperare il risultato. Alla conclusione della prima frazione di gioco l’attaccante dell’Inter Matteo Politano ha così commentato l’andamento del match ai microfoni di Sky Sport: «Ci tenevamo a partir forte dopo la brutta prestazione a Reggio Emilia, ci aspettano altri quarantacinque minuti molto impegnativi».

L’ex Sassuolo ha poi spiegato cosa è successo tra lui e Moretti: «Scontro con Moretti? Solo di gioco, abbiamo subito chiarito»